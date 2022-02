Θεσσαλονίκη

Δολοφονία 19χρονου: Ο Κούγιας αναλαμβάνει την υπεράσπιση της οικογένειάς του

Επικοινώνησαν μαζί του οι Πρόεδροι της ΠΑΕ Άρης και του Ερασιτέχνη Άρη Θεσσαλονίκης. Τι αναφέρει στην ανακοίνωση το δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, αναλαμβάνει την υπεράσπιση της οικογένειας του 19χρονου οπαδού του Άρη, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης το δικηγορικό γραφείο του κ. Κούγια αναφέρονται τα εξής:

"Πριν από λίγη ώρα επικοινώνησαν με τον επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξιο Κούγια οι Πρόεδροι της ΠΑΕ Άρης και του Ερασιτέχνη Άρη Θεσσαλονίκης κ.κ. Καρυπίδης και Αρβανίτης και του ζήτησαν να αναλάβει ως δικηγόρος της οικογένειας του άγρια δολοφονηθέντος 19χρονου οπαδού του Άρη, από απάνθρωπους οπαδούς (περίπου δέκα) του ΠΑΟΚ, σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο Πρόεδροι ζήτησαν από τον κ. Κούγια να αναλάβει η ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης Άρης Θεσσαλονίκης την αμοιβή του κ. Κούγια στο δικαστήριο και σε όλη τη διαδικασία αλλά ο κ. Κούγιας αρνήθηκε και τους δήλωσε ότι θα εκπροσωπήσει την οικογένεια του θύματος προς υποστήριξη της κατηγορίας, εις βάρος των δέκα δραστών, εντελώς δωρεάν".

