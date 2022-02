Θεσσαλονίκη

Υπόθεση βιασμού – Γεωργία: Επανεξέταση στις τοξικολογικές θα ζητήσει ο τεχνικός σύμβουλος

Η απάντηση της 24χρονης στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Αμφισβητεί τα αποτελέσματα ο δικηγόρος της. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο τεχνικός σύμβουλος της Γεωργίας.

Συνεχίζεται το θρίλερ της υπόθεσης βιασμού της Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η 24χρονη ανταπαντά στους ισχυρισμούς της Αστυνομίας και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την ιατροδικαστική εξέταση και τις τοξοκολογικές εξετάσεις της.

Η κοπέλα μιλώντας μέσω Instagram με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο αναφέρθηκε στην ημέρα που έδωσε το δείγμα και τα όσα έζησε μέχρι να δώσει ούρα για τις τοξοκολογικές εξετάσεις.

«Εκείνη την ημέρα πήγα από την πρώτη στιγμή στην αστυνομία, μου πήρε κατάθεση ένας αστυνόμος, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης και ενώ είχα πει ότι ήμουν σε αυτό το ξενοδοχείο δεν είχαν δώσει εντολή για να μην καθαριστεί το συγκεκριμένο δωμάτιο, άλλαξαν βάρδια οπότε ο αστυνομικός που ήρθε είπε ότι 'κακώς παίρνετε κατάθεση από την κοπέλα και δεν έχετε διατάξει να μην καθαριστεί το δωμάτιο και έπειτα έδωσε την εντολή», λέει η Γεωργία Μπίκα.

«Δεν μου έδωσαν ουροσυλλέκτες, μου είπαν ότι εγώ πρέπει να πάω να τους πάρω. Εψαχνα για περίπου 40 λεπτά, δεν μπορούσα να τα βρω γιατί έβλεπα θολά. Εβαλα GPS και με πολύ μεγάλη δυσκολία κατάφερα να βρω φαρμακείο και γύρισα αλλά δεν μου είπαν εκείνη τη στιγμή 'δώσε τα ούρα'», προσθέτει η ίδια.

Ανακοίνωση για τα αρνητικά αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Θεσσαλονίκη, έδωσε στη δημοσιότητα ο δικηγόρος της Θανάσης Ζιώγας.

Αναφορικά με το αλκοόλ επισημαίνει πως «δεν μπορεί να γίνει αναγωγή από τους μεταβολίτες αιθανόλης που ανιχνεύονται στα ούρα στο μέγεθος και στη βαρύτητα μέθης». Όσον αφορά δε, τις ναρκωτικές ουσίες και ειδικότερα το λεγόμενο χάπι βιασμού, η ανεύρεσή του, όπως τονίζει, «ούτως ή άλλως ήταν απολύτως αδύνατη», διότι το δείγμα ούρων που εξετάστηκε λήφθηκε τουλάχιστον 18 ώρες μετά την καταγγελία, ενώ ανιχνεύεται, κατά τον ίδιο, μέχρι τις 12 ώρες.

Ο κ. Ζιώγας σημειώνει, επιπλέον, ότι θα ακολουθήσουν και νέες εξετάσεις στο αντιδείγμα των ούρων που έχει διατηρηθεί στο εργαστήριο του ΑΠΘ, αλλά και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις σε άλλα στοιχεία του οργανισμού της 24χρονης, όπως στο τριχωτό της κεφαλής και στα δείγματα dna που ήδη ανιχνεύτηκαν. «Τώρα αρχίζει ο πραγματικός αγώνας για τη Γεωργία...» καταλήγει, μεταξύ άλλων, η δήλωσή του.

Ο τεχνικός σύμβουλος της Γεωργίας Μπίκας, Δημήτρης Γαλεντέρης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι το χάπι του βιασμού δεν μπορεί να ανιχνευθεί στα ούρα μετά από 12 ώρες. Δείγμα για αίμα δεν ελήφθη κάτι θα μπορούσε να βοηθήσει, ανέφερε ακόμα ο κ. Γαλεντέρης και τόνισε πως θα προτείνουν να γίνει μια επανάληψη του δείγματος. Μπορούμε να ζητήσουμε την λήψη τριχών η οποία μπορεί να αποδόσει κάποια επιπλέον αποτελέσματα.

Η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των τοξικολογιών εξετάσεων άρχισε με τους λανθασμένους χειρισμούς που προηγήθηκαν ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς, προσθέτοντας ότι υπάρχει έντονη αμφισβήτηση από τον συνήγορο της της Γεωργίας Μπίκα.

Ο κ. Διαλυνάς έκανε λόγο για μεγάλη καθυστέρηση στην λήψη των δειγμάτων από τους αστυνομικούς και υποστήριξε ότι έγιναν πολλά λάθη και παραλείψεις με κορυφαίο το γεγονός ότι εστάλη ένα δείγμα στην Βέρνη και δεν εστάλη το δεύτερο δείγμα στο κορυφαίο εργαστήριο στην Κρήτη. Ο κ. Διαλυνάς όπως είπε βλέπει βαριά αμέλεια μέχρι στιγμής.

