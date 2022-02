Αχαΐα

Πάτρα - Κηδεία Τζωρτζίνας: Συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν το τρίτο τους παιδί (εικόνες)

Με ροζ μπαλόνια το τελευταίο "αντίο" στο αγγελούδι. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του.

Σκηνές αρχαίου δράματος στην Πάτρα στην κηδεία της μικρής Τζωρτζίνας. Η οικογένεια Δασκαλάκη είπε συντετριμμένη το τελευταίο αντίο στο τρίτο της παιδί!

Πριν από την 9χρονη Τζωρτζίνα, οι γονείς είχαν θρηνήσει τον χαμό της Μαλένας και της Ίριδας, σε ένα οικογενειακό δράμα, που όμοιό του ίσως να μην έχει υπάρχει ξανά στη χώρα μας.

Σε κλίμα οδύνης οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν για πάντα τη μικρή Τζωρτζίνα. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η κηδεία της 9χρονης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς Μάνος και Ρούλα, οι οποίοι αποχωρίστηκαν και το τρίτο παιδί τους. Ήδη έχουν φύγει από τη ζωή η Μαλένα και η Ίριδα.

Και τα τρία παιδιά της οικογένειας Δασκαλάκη «έσβησαν» αιφνίδια, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Τον Μάρτιο του 2021 η οικογένεια του Μάνου και της Ρούλας Δασκαλάκη, θρηνούσε την ξαφνική απώλεια της μόλις έξι μηνών κόρη τους, της Ίριδας που πέθανε, ξαφνικά, στον ύπνο της.

Το 2019, πέθαινε η ηλικίας 3,5 ετών Μαλένα, που έδινε μάχη με τη λευχαιμία.

Δυστυχώς, η μοίρα επιφύλασσε και τρίτο οδυνηρό χτύπημα. Το περασμένο Σάββατο (29.01.2022) η μικρή Τζωρτζίνα πέταξε για τον ουρανό και τα αδέλφια της.

