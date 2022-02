Ημαθία

Δολοφονία Άλκη: Συγκλονίζει το μήνυμα του πατέρα του

Το ανατριχιαστικό μήνυμα του πατέρα του Άλκη, στην κηδεία του.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε σήμερα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στα Κοιμητήρια της Βέροιας, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο 19χρονος Αλκιβιάδης Καμπανός, που έχασε τη ζωή του σε δολοφονική επίθεση, τα ξημερώματα της Τρίτης, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του Αλκιβιάδη, με τον πατέρα του, μάλιστα, Αριστείδη, να στέλνει μήνυμα προς Άρη και ΠΑΟΚ για την πραγματοποίηση φιλικού αγώνα ανάμεσα στις δυο ομάδες. Αγώνας που θα γίνει παρουσία οπαδών και των δυο συλλόγων, με τα έσοδα να διατίθενται σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάρτηση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Γιώργου Κολτσίδα: «Αν θέλουμε όλοι οι κάτοικοι αυτής της πόλης να τιμήσουμε τη μνήμη αυτού του παιδιού που τόσο άδικα χάθηκε... Από δω και πέρα στα παιχνίδια της πόλης μας με κόσμο και των δύο ομάδων. Χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Μπορούμε;;; Διαφορετικά είμαστε υποκριτές...» αναφέρει στο μήνυμά του ο πρώην team manager του Άρη.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ Άρης, ο ΑΣ Άρης, η Αναγέννηση Επανωμής, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Super 3 Βέροιας, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, το προσωπικό του 424 Σ.Ν., η 1η Μεραρχία Πεζικού (o πατέρας του Αλκιβιάδη είναι στρατιωτικός), το 3ο Δημοτικό σχολείο Επανωμής, το 2ο ΓΕΛ Βέροιας κ.α., με τους παρευρισκόμενους να αφήνουν κίτρινα και λευκά λουλούδια στη μνήμη του, λέγοντας το «τελευταίο αντίο».

