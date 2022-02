Λασιθίου

Κακοκαιρία - Κρήτη: Τζάμι έπεσε από μπαλκόνι, τραυματίστηκε μία γυναίκα (εικόνες)

"Ξεριζώθηκε" τζάμι από μπαλκόνι λόγω των θυελλωδώνν ανέμων, έπεσε στον δρόμο και τραυμάτισε γυναίκα.

«Άγιο» είχε μια γυναίκα κάτοικος τη Σητείας, όταν από τους θυελλώδεις ανέμους, ένα διαχωριστικό τζάμι σε μπαλκόνι πολυκατοικίας του 1ου ορόφου, έπεσε το πεζοδρόμιο, μαζί με το πλαίσιο του, που ήταν από αλουμίνιο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αϊλαμάκης, τα θραύσματα από το τζάμι, βρήκαν διερχόμενη και της προκάλεσαν αιμορραγικό τραυματισμό στο πόδι.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου και η κατάσταση της υγείας της κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Το αστυνομικό τμήμα Σητείας απέκλεισε το σημείο και παράλληλα προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Πηγή: creta24.gr