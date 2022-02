Αχαΐα

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια

Συγκλονίζει το μήνυμα της μητέρας που έχασε τις τρεις κόρες της.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία της 9χρονης Τζωρτζίνας, η μητέρα της έκανε μία ανάρτηση που περιγράφει το δράμα της.

Η γυναίκα που έχασε ένα – ένα τα τρία της κορίτσια, έγραψε:

«Σας γέννησα,σας έδωσα ζωή!! Όμως σας έχω θυμώσει γιατί αφήσατε τη αγκαλιά μου άδεια!!

Ήσουν το στήριγμα μου, ο λόγος που γελούσα ,ο λόγος που έπαιρνα δύναμη να συνεχίσω!!

Ήσουν μαχήτρια μέχρι τελευταία στιγμή γελούσες, μας κοίταγες χωρίς να μπορείς να μιλήσεις και μας έλεγαν τα μάτια σου συνεχίστε εγώ είμαι εδώ παλεύω!!

Καλό ταξίδι μιτσιμπονακι μου!!

Καλή αντάμωση με τις αδερφούλες σου!!

Για μένα δε φύγατε και δε θα φύγετε ποτέ!!!

Σ αγαπάω και τις τρεις Τζωρτζίνα».

Τα τρία παιδιά της οικογένειας του Μάνου Δασκαλάκη και της Ρούλας Πισπιρίγκου έφυγαν μέσα στα τελευταία τρία χρόνια Το 2019 η οικογένεια έχασε τη Μαλένα. Το 2020 τη μικρή Ίριδα, μόλις 6 μηνών. Και το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου «έφυγε» και η Τζωρτζίνα!

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό την ιατρική κοινότητα η οποία και αναζητά απαντήσεις.

