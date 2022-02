Μαγνησία

Βόλος: “Νταής” επιτέθηκε σε δύο γυναίκες στη μέση του δρόμου

Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα ενός άνδρα που ήταν έξω φρενών και τους επιτέθηκε στη μέση του δρόμου.

Απίστευτο περιστατικό βίας και «ανδρισμού» εκτυλίχθηκε στο Βόλο το βράδυ της Τετάρτης.

Μία 45χρονη, εργαζόμενη στο Δήμο, ζήτησε από τον οδηγό ενός παράνομα σταθμευμένου οχήματος, να το απομακρύνει από το σημείο όπου βρισκόταν σταθμευμένο, για να μπορέσει να φύγει με το αυτοκίνητο της δουλειάς της.

Η γυναίκα είχε μόλις αδειάσει τα απορρίμματα έξω από τράπεζα, αλλά ο οδηγός αντί να κάνει στην άκρη, βγήκε κι άρχισε να φωνάζει και να βρίζει κινούμενος απειλητικά προς το μέρος της.

Ο άνδρας ήταν εκτός ελέγχου και πιθανότατα υπό την επήρεια αλκοόλ, έγινε όμως αντιληπτός από περαστικούς που επενέβησαν.

Παρά τις προτροπές τους να σταματήσει, ο 35χρονος άρχισε να σπρώχνει την εργαζόμενη, η οποία τον κοιτούσε σαστισμένη και κατατρομαγμένη. Μάρτυρες μπήκαν στη μέση να τους χωρίσουν, ενώ ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Ο κόσμος τον απωθούσε για να φύγει, αλλά εκείνος συνέχιζε. Η 45χρονη μπήκε τότε στο αυτοκίνητο για να προστατευθεί, αλλά εκείνος την ακολούθησε και μπήκε και εκείνος στο αμάξι της στη θέση του συνοδηγού, κυνηγώντας τη για να τη χτυπήσει και βρίζοντάς την.

Σαστισμένοι οδηγοί διερχομένων αυτοκινήτων από το σημείο, που εκείνη την ώρα είχε κίνηση, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει, ενώ πεζοί παρακολουθούσαν «παγωμένοι».

Ξαφνικά ο 35χρονος επιτέθηκε και σε δεύτερη κοπέλα που την είδε ότι κρατούσε τηλέφωνο και φοβήθηκε ότι τον τραβούσε βίντεο. Η κοπέλα, ηλικίας περίπου 20 ετών, έτρεξε τρομοκρατημένη να απομακρυνθεί κλαίγοντας.

Στην προσπάθειά της να φύγει γλίστρησε, έπεσε στο οδόστρωμα και παραλίγο να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Παρά τις προσπάθειες των αυτόπτων μαρτυρών να τον σταματήσουν, ο άνδρας ηρέμησε μόνο όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί με περιπολικό και μοτοσικλέτες.

Αρνητική εντύπωση, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός ότι, λίγο μετά αφέθηκε ελεύθερος.

