Θεσσαλονίκη

Δολοφονία Άλκη: Εξιτήριο για τους φίλους του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει με ανακοίνωσή του νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για τους δύο νέους που δέχτηκαν επίθεση μαζί με τον 19χρονο Άλκη που δολοφονήθηκε άγρια.

Εξιτήριο παίρνουν οι δύο φίλοι του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, που έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η κατάσταση τους είναι σταθερή και έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι δύο φίλοι του νεαρού που δολοφονήθηκε, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα ο ένας και ο άλλος φαίνεται πως δέχτηκε μαχαιριά στον γλουτό.

Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναφέρει:

“Σχετικά με τους δύο τραυματίες που διεκομίσθησαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» κατά την ημέρα της γενικής εφημερίας την 01/02/2022 και εισήχθησαν στη Δ΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή και βρίσκονται εκτός κινδύνου. Εξέρχονται σήμερα 03/02/2022 από το νοσοκομείο με ιατρικές οδηγίες”.





Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)

Μητέρα χτύπησε το δύο μηνών βρέφος της και τηλεφώνησε για βοήθεια