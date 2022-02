Αχαΐα

Αχαΐα: Τον πυροβόλησε μέσα στο σπίτι του

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην Αχαΐα για ένα αιματηρό επεισόδια στην Κουνινά Αιγιαλείας, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας άνδρας “μπούκαρε” σε σπίτι κατοίκου της περιοχής και στη συνέχεια τον πυροβόλησε, ενώ το θύμα φέρεται να έχει χτυπηθεί χαμηλά στο πόδι.

Στη συνέχεια ο δράστης της επίθεσης επιβιβάστηκε σε φορτηγό όχημα και εξαφανίστηκε με την αστυνομία στην Αχαΐα να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης.

Όπως αναφέρουν πηγές στο tempo24.news, οι δύο άνδρες, θύτης και θύμα, φέρονται να είχαν διαφορές.

