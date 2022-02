Δωδεκανήσα

Κως: Αιγύπτιος σε δίκη για εξακολουθητική κατασκοπεία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στο βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται να δικαστεί ο Αιγύπτιος. Ποια στοιχεία που βρέθηκαν κατά την έρευνα τον “ενοχοποιούν”.

Σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου, παραπέμφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω ένας 43χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για κατασκοπεία κατ’ εξακολούθηση, για διευκόλυνση παράνομης διαμονής πολιτών τρίτης χώρας εκ κερδοσκοπίας και για πλαστογραφία!

Ο 43χρονος, που έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, φέρεται να μετέφερε δύο γυναίκες από τη Συρία στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με πλαστά έγγραφα.

Ο κατηγορούμενος, που διαμένει στην Κω εδώ και 13 χρόνια και εργάζεται σε τοπική επιχείρηση, είχε συλληφθεί από κλιμάκιο ειδικών αποστολών του Λιμενικού, με την κατηγορία της κατασκοπείας, στα τέλη Απριλίου 2021 στην Κω.

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο μικρής διάρκειας από φυλάκιο του νησιού.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν κρατικά απόρρητα σημειώνοντας ότι δεν είχε σκοπό να τα προωθήσει σε κάποιους.

Ο ίδιος δήλωσε ελαιοχρωματιστής και υποστήριξε ότι βρέθηκε εντός στρατιωτικής εγκατάστασης, καθώς εκτελούσε εργασίες ελαιοχρωματισμού εν γνώσει και παρουσία στρατιωτών.





Κατέθεσε μάλιστα και ο επικεφαλής του εργοταξίου επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό του και λέγοντας ότι ο ίδιος είχε μεταφέρει τον 43χρονο και έναν ακόμα ελαιοχρωματιστή για να βάψουν χώρους φυλακίου.





Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν τρεις φωτογραφίες και τρία βίντεο τραβηγμένα από το εξωτερικό του φυλακίου Φωκάς της Κω.





Του αποδίδεται ειδικότερα ότι την 16η Απριλίου 2021 πέτυχε παράνομα να περιέλθει στην κατοχή του κρατικό απόρρητο με σκοπό να το χρησιμοποιήσει και να το διαβιβάσει σε άλλον με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους και συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του, σε κινητό τηλέφωνο ιδιοκτησίας του, μάρκας Huawei, χρώματος μαύρου, τρία βίντεο και τρεις φωτογραφίες, όπου απεικονιζόταν το εσωτερικό του Στρατιωτικού Παρατηρητηρίου Φωκά της νήσου Κω καθώς και ο περίγυρος αυτού, ώστε να φαίνονται τα σημεία πρόσβασης σε αυτό από θαλάσσης.





Την εβδομάδα που προηγήθηκε της 19ης Απριλίου 2021, φέρεται να κατήρτισε δύο πλαστά δελτία αιτούντος διεθνή προστασία τα οποία παρέδωσε σε δύο υπηκόους προκειμένου εκείνες, επιδεικνύοντάς τα, να παραπλανήσουν τους υπαλλήλους του Διεθνούς Αερολιμένα Κω «Ιπποκράτης» κατά τον έλεγχο και τις αρχές, και να επιτύχουν την έξοδό τους από το ελληνικό έδαφος.





Την εβδομάδα από τις 12 Απριλίου 2021 έως τις 19 Απριλίου 2021, φέρεται να διευκόλυνε την παράνομη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών εκ κερδοσκοπίας και, συγκεκριμένα, επέτρεψε στις υπηκόους Συρίας οι οποίες δεν διέθεταν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και είχαν εισέλθει στο ελληνικό έδαφος χωρίς να υποβληθούν στον νόμιμο έλεγχο, να διαμείνουν στο διαμέρισμά του εντός της πόλεως της Κω.





Με το ίδιο βούλευμα διατηρείται η ισχύ της από 19 Ιουλίου 2021 διάταξης του ανακριτή Κω με την οποία του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του και της καταβολής εγγύησης ποσού 3.000 ευρώ.