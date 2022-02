Χανιά

Χανιά: Παιδιά στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Μέσα στο σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες βρίσκονταν τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε, νωρίς το πρωί, στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο κατοικίας στην τοποθεσία «Πλακούρες» στα Κουνουπιδιανά Χανίων.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 9 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, πριν επεκταθεί, ενώ στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν, σε καλή κατάσταση, δύο μικρά παιδιά, τα οποία την ώρα της πυρκαγιάς βρίσκονταν μέσα στο σπίτι.

Τα παιδιά εξετάζονται από γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Παιδιατριακής Κλινικής. Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων.

Πηγή: zarpanews.gr

