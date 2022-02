Αργολίδα

Ναύπλιο: Θανατηφόρο τροχαίο από σφοδρή σύγκρουση (εικόνες)

Το Ι.Χ. όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό ψυγείο στον επαρχιακό δρόμο.

Ένα τροχαίο δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο Άργους-Ναυπλίου.

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε σύμφωνα με πληροφορίες, μετωπική σύγκρουση φορτηγού ψυγείου με Ι.Χ. επιβατικό στο ύψος ανάμεσα στις δικαστικές και τις αγροτικές φυλακές.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο έγινε μία άμορφη μάζα και δυστυχώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ ακόμη δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

Πηγή: argolikeseidhseis

