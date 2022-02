Λάρισα

Μπλόκα αγροτών: κινητοποιήσεις στον κόμβο της Νίκαιας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αγρότες κατέβηκαν και πάλι στους δρόμους καθώς δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης.

Ξανά οι αγρότες στους δρόμους της Θεσσαλίας, καθώς γίνεται κινητοποίηση στην ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην τέταρτη είσοδο για την πόλη της Λάρισας.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση και μάλιστα τονίζουν ότι τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, είναι κοροϊδία.

Στο κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα κατέφθασαν τα τρακτέρ αγροτών από όλη τη Θεσσαλία, με στόχο να πραγματοποιηθεί αγροτικό μπλόκο στην εθνική οδό, ως μέσο διεκδίκησης των αιτημάτων τους.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, που έχουν αποκλείσει την είσοδο των αγροτών στην εθνική οδό.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σε δήλωσή του κάλεσε την κυβέρνηση να «αναλάβει τις ευθύνες της» και ζήτησε να απομακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες που συσπειρώνονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, να προχωρήσουν στην προγραμματισμένη κινητοποίηση.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω”- Βίκυ Σταυροπούλου: ο γάμος, η Δανάη και τα δάκρυα

Χανιά: Παιδιά στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας