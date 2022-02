Αιτωλοακαρνανία

Συλλήψεις για κάνναβη στο Αγρίνιο (εικόνες)

Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά με δύο συλλήψεις. Τι εντόπισαν οι Αρχές στα σπίτια των συλληφθέντων.

Ποσότητα κάνναβης, που ξεπερνά τα δέκα κιλά, βρέθηκε στην κατοχή δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν τους δύο άνδρες να κινούνται με αυτοκίνητο στο Αγρίνιο και σε έλεγχο που έγινε, βρέθηκε στην κατοχή τους μια αυτοσχέδια συσκευασία, που περιείχε ηρωίνη συνολικού βάρους 4,1 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί, βρήκαν πέντε συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους 10 κιλών και 364 γραμμαρίων.

πηγή εικόνων: agrinionews.gr

