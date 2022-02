Θεσσαλονίκη

Οπαδική βία: Εισαγγελική έρευνα για καταγγελία “αστυνομικού” περί απειλών σε έρευνες

O άνδρας που δήλωσε αστυνομικός κατήγγειλε περιστατικά βίας που έχουν πέσει στην αντίληψη του αλλά και τον τρόπο που λειτουργούσαν οι ομάδες σε ρόλο «συνεργού».



Τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ενημέρωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τις υπό καθεστώς ανωνυμίας καταγγελίες, τις οποίες έκανε σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, άτομο που δήλωσε ότι φέρει την ιδιότητα του αστυνομικού, καθώς και ότι έχει γνώση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των περιστατικών οπαδικής βίας από την αστυνομία.

Οι καταγγελίες που αναφέρονται σε φερόμενη πλημμελή διαχείριση περιστατικών οπαδικής βίας από αστυνομικούς με εντολές ανωτέρων τους, καθώς και σε φερόμενο ρόλο απόστρατων αστυνομικών σε ομάδες, αναπαράχθηκαν από το πρωί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Σχετικά με ηχητικό απόσπασμα ραδιοφωνικής συνέντευξης σε σταθμό της Θεσσαλονίκης, που περιέχει δηλώσεις ατόμου το οποίο επικαλείται ότι φέρει την ιδιότητα του αστυνομικού και αναπαράγεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι ενημερώθηκε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και με εντολή του συγκεντρώθηκε σχετικό υλικό το οποίο θα αποσταλεί άμεσα για ποινική αξιολόγηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Yπό καθεστώς ανωνυμίας ο άνδρας που δήλωσε αστυνομικός κατήγγειλε πως «απόστρατοι αστυνομικοί αναλαμβάνουν θέσεις στις ΠΑΕ» .

Μιλώντας στο ράδιο Metropolis, στη Θεσσαλονίκη, είπε μεταξύ άλλων ότι «είναι οι εντολές που δεχόμαστε από τους ανωτέρω, γιατί όταν σταματήσουν να εργάζονται στο σώμα, αναλαμβάνουν θέσεις στις ΠΑΕ και είμαι απόλυτος σε αυτό που λέω και μου έχει τύχει πολλές φορές σαν περιστατικό. Μου είχε πει ένας ανώτερός μου ότι αν συνεχίσουμε, θα βρεθούμε και οι δύο στο Σουφλί. Μαζί με τα νερά, είχαμε βρει καπνογόνα αλλά και πιστόλια ευθείας βολής, ήμουν παρών στο περιστατικό και είχα ακολουθήσει την ομάδα στα αποδυτήρια γιατί είχα δεχτεί την εν λόγω εντολή. Εκείνη την ώρα ήρθαν τρεις οργανωμένοι φίλοι της ομάδας και πήραν τα σακίδια από τα αποδυτήρια, ενώ εμείς δεν είχαμε καμία εντολή για να αντιδράσουμε».

