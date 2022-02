Φθιώτιδα

Νεαρός κρατούμενος πέθανε από ανακοπή

Έρευνα για τις συνθιήκες θανάτου του άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικώς σε Κέντρο Υγείας και αργότερα εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όμως…

Ένας νεαρός άνδρας από την Αλγερία, 24 ετών, κατέληξε ξημερώματα στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, από ανακοπή.

Ο 24χρονος ήταν κρατούμενος στις Φυλακές Δομοκού και αισθάνθηκε αδιαθεσία για αυτό διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου ο γιατρός ζήτησε την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Εκεί παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ο νεαρός άνδρας κατέληξε.

Ειδοποιήθηκε το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση και παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

