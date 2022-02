Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Ανείπωτη τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Δεν τα κατάφερε ο νεαρός που έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας.

Τραγική έκβαση είχε τελικά η πτώση 19χρονου από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου, καθώς παρά την αρχική ενημέρωση από την Αστυνομία ότι ο νεαρός νοσηλευόταν εκτός κινδύνου, αυτός έχασε τελικά τη ζωή του περίπου μία ώρα μετά τη διαμετακόμισή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ο νεαρός, που έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έφερε -σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- πολύ σοβαρές κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος του νεαρού ήταν το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό, που σημειώθηκε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, καθώς περίπου την ίδια ώρα με τον 19χρονο, ένας άλλος άντρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, έχασε επίσης τη ζωή του, όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη, επίσης υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

