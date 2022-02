Δωδεκανήσα

Ρόδος: φίμωσαν και λήστεψαν ηλικιωμένο

Ανησυχία στην τοπική κοινωνία μετά τη ληστεία στον ηλικιωμένο.

Στιγμές φρίκης βίωσε ένας ηλικιμένος στη Ρόδο. Ο άτυχος άνδρας, δέχτηκε επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής μέσα στο ίδιο του το σπίτι από ληστές.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις έλληνες (ρομά) ηλικίας 20, 16 και 22 ετών και ένας 23χρονος αλλοδαπός Αλβανικής καταγωγής, οι τρεις εκ των οποίων εντοπίστηκαν χθες το πρωί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

Οι δράστες εισέβαλαν στον σπίτι του 81χρονου και ξεκίνησαν να το κάνουν φύλλο και φτερό. Εκεί ο ηλικιωμένος τους αντιλήφθηκε και όταν σηκώθηκε τον φίμωσαν και τον ακινητοποίησαν.

Οι ληστές αφαίρεσαν ένα μαύρο τσαντάκι, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα του 81χρονου και αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Πηγή: rodiaki.gr

