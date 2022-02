Εύβοια

Χαλκίδα: παρέσυρε και εγκατέλειψε ντελιβερά

Ακόμη ένα περιστατικό τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη συνέβη στη Χαλκίδα.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 9:30 έξω από τον ΟΤΕ στη Χαλκίδα.

Πιο συγκεκριμένα, οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, και παρέσυρε οδηγό της μηχανής.

Ο οδηγός του ΙΧ αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, όμως σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, παραδόθηκε στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην αστυνομία.

Ωστόσο, από τη σύγκρουση ξεκόλλησε ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου και η πινακίδα. Ο άτυχος ντελιβεράς, μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας και εκεί αφού εξακριβωθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του πήρε εξιτήριο.

Πηγή: evima.gr

