Αχαΐα

Καλάβρυτα - ορειβάτες: αναφορές πως εντοπίστηκαν οι τρεις αγνοούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ίχνη χιονοστιβάδας σε περιοχή κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο, κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες.

Αναφορές για δυσάρεστη εξέλιξη στα Καλάβρυτα, με τον εντοπισμό των τριών αγνοούμενων ορειβατών χωρίς τις αισθήσεις τους, δημοσιεύτηκαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης το μεσημέρι της Κυριακής,

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ, οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν πίσω από το χιονοδρομικό κέντρο, ενώ στο σημείο υπήρχαν σημάδια χιονοστιβάδας. Βάσει όσων μεταδίδονται, οι τρεις αναρριχητές έχουν βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις τους και στο σημείο σπεύδουν σωστικά συνεργεία και γιατροί προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές, μέχρι στιγμής, δεν επιβεβαιώνονται επισήμως.

Πολύωρη έρευνα

Οι τρεις άντρες ανέβηκαν στον Χελμό το πρωί του Σαββάτου και από την Στύγα, όπου εθεάθησαν τελευταία φορά, θα πήγαιναν προς την περιοχή της "μαυρολίμνης".

Το Χιονοδρομικό Κέντρο αναζήτησε τους τρεις άντρες αφού είχαν αφήσει το αυτοκίνητό τους στο πάρκινγκ του Κέντρου, αλλά τα συνεχή τηλεφωνήματα προς το κινητό που είχαν δώσει, χτυπούσε χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση.

Αμέσως με οχήματα του Χιονοδρομικού, το προσωπικό του Κέντρου άρχισαν την αναζήτησή τους και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άντρες της Π.Υ.Καλαβρύτων, Περιπολικό του Α.Τ.Καλαβρύτων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων και τις πρωινές ωρες έφτασε κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ από Πάτρα.

Ο καιρός στον Χελμό είναι καλός, με ηλιοφάνεια και ήπιο άνεμο, αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι δυνάμεις που επιχειρούν ενισχύθηκαν επικεντρώνοντας στην περιοχή από "μαυρολίμνη" έως "Ύδατα της Στυγός". Το μεσημέρι στις δυνάμεις εντάχθηκε και ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης.





Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, συνδρομή στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των τριών αναρριχητών παρέχει και Ε/Π του ΕΚΣΕΔ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2022





Έμπειροι οι ορειβάτες

Οι τρεις ορειβάτες είναι ηλικίας 50-55 ετών.

Μάλιστα, οι δύο από αυτούς είναι από τα πιο ενεργά μέλη του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Πάτρας, με πολύχρονη εμπειρία στις αναρριχήσεις και πανελλήνιες διακρίσεις. Ιδιαίτερα ο πρώτος που έχει “ξενικό” όνομα , έχει και διεθνείς διακρίσεις, ενώ και ο δεύτερος είναι ιδιαίτερα γνωστός στην Πάτρα, κάτοικος της οδού Βότση.

Οι 3 αθλητές, έμπειροι στην χειμερινή αναρρίχηση και χιονοδρομία, ανέβηκαν στον Χελμό το πρωί του Σαββάτου και από την Στύγα που εθεάθησαν τελευταία φορά, θα πήγαιναν προς την περιοχή της “μαυρολίμνης”.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο αναζήτησε τους τρεις άντρες αφού είχαν αφήσει το αυτοκίνητό τους στο πάρκινγκ του Κέντρου, αλλά τα συνεχή τηλεφωνήματα προς το κινητό που είχαν δηλώσει, χτυπούσε χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Νίκαια: Φωτιά από σπίτι επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα και μηχανές