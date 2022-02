Αχαΐα

Κορονοϊός: “λουκέτο” σε κέντρο για πάρτι με 300 άτομα που χόρευαν!

Ποια ποινή επιβλήθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, για την μη τήρηση των μέτρων για την αναχαίτιση του κορονοϊού.

Χειροπέδες πέρασαν στον προσωρινά υπεύθυνο ενός εκ των μεγαλύτερων καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης στην Πάτρα οι αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών διότι λειτουργούσε, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η σύλληψη έγινε διότι στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος βρίσκονταν πάνω από 300 πελάτες όρθιοι, οι οποίοι χόρευαν, κατά παράβαση των μέτρων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Σε βάρος της επιχείρησης επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες.

