Εύβοια: Άνδρας βρέθηκε νεκρός με χτυπήματα στο κεφάλι

Μυστήριο με τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός 100 μέτρα μόλις από το σπίτι του. Αγνοούταν από την Τρίτη.

Τραγικό ήταν το φινάλε στον εντοπισμό ενός 40χρονου που αγνοούταν από την Τρίτη στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου βρέθηκε η σορός του σε έναν χωματόδρομο στην περιοχή της Λιχάδας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 40χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και ο χωματόδρομος που βρέθηκε ήταν μόλις 100 μέτρα από το σπίτι του μέσα σε πευκώδη περιοχή.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ο άνδρας το πρωί της Τρίτης πήγε στην Ιστιαία για να κάνει το εμβόλιο κατα του κορονοϊού και έκτοτε είχαν χαθεί τα ιχνη του. Μεγάλη επιχείρηση είχε στηθεί για τον εντοπισμό του, από εκείνη την ώρα ενώ φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία/ νεκροτομή.

