Ρεθύμνου

Κρήτη: εντοπίστηκε σορός χωρίς χέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μακάβριο εύρημα βρέθηκε στην περιοχή Σίσες στο Ρέθυμνο. Τι εξετάζουν οι αρχές.

Συναγερμός σήμανε στο Ρέθυμνο το απόγευμα της Κυριακής, καθώς εντοπίστηκε πτώμα στην θαλάσσια περιοχή των Σισών.

Το πτώμα σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και για να ανασυρθεί κλήθηκε η ΕΜΑΚ και κλιμάκιο από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Περάματος. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, από τη σορό, λείπουν τα άνω άκρα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την διακρίβωση της ταυτότητάς της σορού και ερευνάται και το ενδεχόμενο να έχει παρασυρθεί στην περιοχή από τα θαλάσσια ρεύματα.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: “βόμβα” Κούγια για φωτογραφία - “φωτιά” και τους ασύλληπτους δράστες (βίντεο)

Δημοπρασία: Πίνακας “ξεχασμένος” για χρόνια, πουλήθηκε… “χρυσάφι”

Κρήτη: βιασμός ανήλικης από τον σύζυγο της αδελφής της