Χανιά: Απέδρασαν ποινικοί κρατούμενοι (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη, μετά την απόδραση ποινικών κρατούμενων.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (07.02.2022) στις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη, μετά την απόδραση πέντε ποινικών κρατούμενων.

Η απόδραση των πέντε ποινικών κρατούμενων, όπως μεταδίδει το, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας από το Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για κρατούμενους – και οι πέντε υπήκοοι Αλβανίας – από μεταγωγή.

