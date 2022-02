Κορινθία

Κορινθία: Νύχτα τρόμου για ζευγάρι στα χέρια ληστών

Οι δυο ηλικιωμένοι πέρασαν μαρτυρικές ώρες στα χέρια των ληστών.

Στιγμές αγωνίας και τρόμου μέσα στο ίδιο τους το σπίτι έζησαν δύο ηλικιωμένοι στο Βέλο Κορινθίας.

Δύο άγνωστοι άνδρες εισέβαλαν στην οικία των ηλικιωμένων, τους ακινητοποίησαν και τους απείλησαν.

Έκλεψαν κοσμήματα και άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας.

Πηγή: Korinthostv.gr

