Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Νοσηλεύτρια κατήγγειλε γιατρό για σεξουαλική παρενόχληση

Η καταγγελία έγινε την περασμένη Παρασκευή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, ένορκη διοικητική εξέταση.

Ένορκη διοικητική εξέταση για καταγγελλόμενο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Φεβρουαρίου 2022, έφτασε στα χέρια του Διοικητή του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Λευτέρη Μαρκάκη, έγγραφη καταγγελία από νοσηλεύτρια του νοσοκομείου.

Η νεαρή κοπέλα φέρεται να περιέγραφε εκεί την σεξουαλική παρενόχληση, που σύμφωνα με τα λεγόμενα της, δέχτηκε από γιατρό του νοσοκομειακού ιδρύματος.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, διέταξε ΕΔΕ για την διερεύνηση του περιστατικού που κατήγγειλε η νοσηλεύτρια και πλέον αναμένεται το πόρισμα, ίσως και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

