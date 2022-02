Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Απάτες: “Μαϊμού” εφοριακός ξάφρισε πάνω από 70000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

55χρονη προσποιούμενη την εφοριακό εξαπατούσε πολίτες. Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι Αρχές.

Στην εξιχνίαση κι άλλων περιπτώσεων απάτης με δράστιδα 55χρονη, η οποία συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο, όταν προσποιούμενη την εφοριακό εξαπάτησε 24χρονο, οδήγησε η συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφθηκε, η 55χρονη, κατά το χρονικό διάστημα από το 2016 έως και τον Ιούλιο του 2021, σε 21 περιπτώσεις κατάφερε με την ίδια μεθοδολογία να αποσπάσει το συνολικό χρηματικό ποσό των 77.390 ευρώ, ενώ το επιπλέον προσδοκώμενο όφελος από τις τελεσθείσες απόπειρες ανέρχεται στις περίπου 40.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι η 55χρονη είχε καταφέρει ν' αποσπάσει το ποσό των 10.000 ευρώ από τον 24χρονο καθώς και διάφορα προσωπικά του έγγραφα προκειμένου να μεσολαβήσει δήθεν για πρόσληψή του σε δημόσιο φορέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πρώην ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τις επόμενες μέρες οι αποφάσεις για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Κορινθία: Νύχτα τρόμου για ζευγάρι στα χέρια ληστών