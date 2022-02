Δωδεκανήσα

Κως: φάρμα - κολαστήριο ζώων (βίντεο)

Σε φρικιαστικές συνθήκες ζούσαν πάνω από 50 αγελάδες σε φάρμα στην Κω. Οι εικόνες συγκλονίζουν.

Συγκλονίζουν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από φάρμα στην περιοχή Πλατύ Κυπαρίσσινησί της Κω.

Έπειτα από καταγγελίες των κατοίκων οι ιδιοκτήτες της φάρμας που είχε μετατραπεί σε κολαστήριο για τις 50 αγελάδες που βρίσκονταν σε αυτή, οι ιδιοκτήτες βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η δίκη ξεκίνησε στο Αυτόφωρο την περασμένη Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου, διεκόπη και θα συνεχιστεί την επόμενη Παρασκευή.

Παρόλο που φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν συνθήκες μαρτυρίου για τις 50 συνολικά αγελάδες εις βάρος των κτηνοτρόφων ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα σχετικά με την προστασία των ζώων.

Τα περισσότερα ζώα αργοπέθαιναν από την ασιτία και στη φάρμα δεν υπήρχαν οι εγκαταστάσεις για τα πάνω από 50 ζώα που υπήρχαν εκεί με αποτέλεσμα αυτά να ζουν μονίμως εκτεθειμένα στη ζέστη, τη παγωνιά και τη βροχή.

Πηγή: aegeanews

