Θεσσαλονίκη

Δολοφονία 19χρονου: Έσβησαν γκράφιτι το “Άλκη ζεις” και έγραψαν “ΠΑΟΚάρα”

Ασυνείδητοι βανδάλισαν το γκράφιτι στην μνήμου του αδικοχαμένου Άλκη. Η εικόνα μόνο ντροπή και θλίψη προκαλεί...

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το αίμα του 19χρονου Άλκη Καμπανού που έπεσε νεκρός από το χέρι αδίστακτων χούλιγκαν οπαδών του ΠΑΟΚ και κάποιοι, δεν σεβάστηκαν ούτε τη μνήμη του, ούτε τους γονείς του, ούτε και μια ολόκληρη πόλη, που ζητά εξυγίανση και Δικαιοσύνη.

Άγνωστοι δε δίστασαν να σβήσουν με μαύρη μπογιά το “Άλκη ζεις”, που είχε γραφτεί με μεγάλα κίτρινα γράμματα σε τοίχο επί της οδού Δελφών τις προηγούμενες ημέρες στη μνήμη του παιδιού και να γράψουν από επάνω “ΠΑΟΚΑΡΑ ΑΜΠ”.

Την ώρα που μετά το τραγικό συμβάν της δολοφονίας του 19χρονου, γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να σταματήσει η βία μέσα και έξω από τα γήπεδα, κάποιοι συνεχίζουν απτόητοι να δυναμιτίζουν το κλίμα, τη στιγμή, μάλιστα, που οι γονείς του Άλκη στέλνουν μήνυμα ενότητας και σύσσωμη η κοινωνία ζητά να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της οδού Δελφών, λειτουργούν τρεις σύνδεσμοι οπαδών του ΠΑΟΚ.

Πηγή: GRTimes.gr

