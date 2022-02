Χανιά

Χανιά: Ένοχοι κρίθηκαν οι τρεις δραπέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ακροαματική διαδικασία ήταν μαραθώνια καθώς η έδρα θέλησε να διευρευνήσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Ένοχοι για την απόδρασή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας από τα κρατητήρια της Α.Δ Χανίων, κρίθηκαν αργά απόψε από το αυτόφωρο δικαστήριο Χανίων οι τρεις Αλβανοί υπόκοοι που κάθησαν στο εδώλιο με βασική κατηγορία αυτήν της απόδρασης.

Μετά από μια διαδικασία που ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 42 μηνών στον έναν κατηγορούμενο (29 ετών) και ποινές 34 μηνών στους άλλους δύο κατηγορούμενους - ο ένας 34 ετών και ο άλλος 32 ετών.

Η ακροαματική διαδικασία ήταν μακρά, καθώς η έδρα θέλησε να διευρευνήσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης, τις συνθήκες κράτησης των τριών καταδικασθέντων, τις συνθήκες κάτω απο τις οποίες κατάφεραν να αποδράσουν καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρχαν και συνεργοί στην πράξη τους.

Οι τρεις Αλβανοί, που τα ξημερώματα της Δευτέρας, μαζί με δύο ακόμα αλλοδαπούς είχαν αποδράσει από τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, συνελήφθησαν το ίδιο βράδυ σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου απ' όπου μεταφέρθηκαν στα Χανιά. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την σύλληψη και των άλλων δύο που ειχαν αποδράσει από τα κρατητήρια. Οι έρευνες αφορούν σε έναν 35χρονο υπήκοο Πακιστάν και έναν 32χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργία Μπίκα - Τοξικολογικές: Το πόρισμα των Ελβετών

Κορονοϊός: Συναγερμός για το σύνδρομο MIS που χτυπάει τα παιδιά

Δολοφονία Άλκη: Ποιος είναι ο “Αθηναίος” που παραδόθηκε στην Αστυνομία