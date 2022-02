Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πλοίο προσέκρουσε στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνέβη σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος,

(εικόνα αρχείου)

Στην προβλήτα του λιμανιού του Ηρακλείου, προσέκρουσε πλοίο κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές στην πλώρη.

Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, από την πρόσκρουση δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους, έως ότου επιθεωρηθεί από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γκάγκα: Δεν πέθανε ασθενής λόγω burnout των υγειονομικών

Δολοφονία Άλκη: διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 20χρονο Αλβανό

Κορονοϊός - Ιταλία: γονείς αρνούνταν μετάγγιση με αίμα εμβολιασμένων