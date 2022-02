Δωδεκανήσα

Ρόδος: 18χρονος κατηγορείται για το βιασμό του 13χρονου αδελφού του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 18χρονος ομολόγησε και την αιμομιξία αλλά αρνήθηκε τον βιασμό

Την 14η Φεβρουαρίου 2022 θα εκδικαστεί στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων της Ρόδου, μετά από αναβολή, υπόθεση με κατηγορούμενο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακή απειλή και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών και δη αδελφών έναν 18χρονο ημεδαπό.

Ο κατηγορούμενος είναι ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης προσέγγισης ανηλίκων και κυρίως του αδελφού του, αλλά και της παρακολούθησής του από ιατρούς κλινικής ψυχοκινητικής αποκατάστασης που του έχουν επιβληθεί.

Συγκατηγορούμενός του είναι κι ένας 18χρονος φίλος του. Κατηγορείται ειδικότερα για συνέργεια σε βιασμό και για συνέργεια στην τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 έτη.

Ο τελευταίος έχει αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Ο 18χρονος ομολόγησε την αιμομιξία αλλά αρνήθηκε τον βιασμό ισχυριζόμενος ότι όσα έγιναν με τον 13χρονο αδελφό του έγιναν με τη συναίνεσή του!

Αρνήθηκε μάλιστα ότι ο ίδιος άσκησε βία ενώ ισχυρίστηκε ότι είναι ο ίδιος θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Tην 20ή Αυγούστου 2020 το μεσημέρι καταγγέλθηκε από τη μητέρα του 13χρονου ότι το παιδί έπεσε θύμα βιασμού από τον αδελφό του και τον φίλο του, προσθέτοντας ότι τα δύο της παιδιά αντιμετωπίζουν νοητικά προβλήματα.

Ο μεγαλύτερος γιος της, βίασε ειδικότερα τον 13χρονο, όπως είπε, παρουσία του 18χρονου, ενώ κατήγγειλε ότι το ίδιο είχε κάνει και πριν από ένα έτος και το γεγονός είχε καταγραφεί στο κινητό 47χρονου συγγενή της.

Ο πρώτος κατηγορούμενος ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ καταγγέλθηκε ότι επέδειξε παρόμοια συμπεριφορά και έναντι της ανήλικης αδελφής του.

Ο 18χρονος «φίλος» του προανακριτικώς ισχυρίστηκε ότι είδε το περιστατικό, αλλά δεν ήταν παρών καθόλη την διάρκειά του.



πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γηροκομείο - Χανιά: Οργή από τους συγγενείς των θυμάτων (βίντεο)

Νίκος Κάτσικας: Η γνωριμία και η μοιραία συνάντηση με τον δολοφόνο του (βίντεο)

Κορονοϊός: “Όχι” σε χαλάρωση των μέτρων από την Επιτροπή