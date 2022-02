Θεσσαλονίκη

Δολοφονία Άλκη: ο “Αθηναίος” ζητά… ελαφρυντικά

Τι αναφέρουν ο ίδιος και η συνήγορος του, μετά από την εμφάνιση ενώπιον των Αρχών του 25χρονου, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 25χρονος που παραδόθηκε στις αρχές το μεσημέρι της Τρίτης και για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ΕΛ.ΑΣ. για την εμπλοκή του στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Η δικηγόρος του ανέφερε πως “θέλησε να παραδοθεί στις αρχές, βρέθηκε στη διάθεσή τους και ήρθε χθες. Παρουσιάστηκε, έγινε εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και σήμερα ζήτησε προθεσμία. Το ότι παραδόθηκε πρέπει να εκτιμηθεί, ειναι μία ηθική απάντηση πήρε μία θαρραλέα απόφαση".

Ο ίδιος ο 25χρονος, ο αποκαλούμενος ως «Αθηναίος», ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες «θέλησα να παραδοθώ στις Αρχές μόνος μου και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εκτιμηθεί. Ήμουν στο περιστατικό και πήγα στο σημείο με τους άλλους συλληφθέντες, αλλά δεν συμμετείχα στην ανθρωποκτονία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, για την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου, ενώ του ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Εν τω μεταξύ, εκδόθηκε σήμερα το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον νεαρό Αλβανό, που φέρεται ως μέλος της ομάδας που έκανε την φονική επίθεση, ο οποίος φέρεται να έχει διαφύγει στην Αλβανία.

