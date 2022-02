Ηλεία

Ηλεία: δολοφονία επιχειρηματία με πυροβολισμό εξ επαφής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο δράστης που πυροβόλισε και σκότωσε με καραμπίνα τον επιχειρηματία.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ηλεία, καθώς νεκρός είναι ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, που πυροβολήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του στον Πύργο.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, δράστης είναι ένας 88χρονος ο οποίος συνελήφθη έξω από το σπίτι του, όταν επέστρεψε από το σημείο που σκότωσε τον άτυχο άνδρα.

Ο ηλικιωμένος, πυροβόλησε εξ επαφής το θύμα, με μονόκαννη καραμπίνα και σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλος της επιχείρησης άκουσε τον δράστη να κάνει λόγο για κτηματικές διαφορές με το θύμα.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δολοφονία Άλκη: διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 20χρονο Αλβανό

Θεσσαλονίκη: νεκρό βρέφος σε σκουπίδια έξω από νεκροταφείο