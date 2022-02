Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρό βρέφος σε σκουπίδια έξω από νεκροταφείο

Θρίλερ με νεογέννητο που βρέθηκε νεκρό σε κάδο απορριμμάτων έξω από νεκροτραφείο.

Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Το βρέφος, το οποίο από την πρώτη εικόνα φαίνεται να είναι νεογέννητο, το εγκατέλειψαν άγνωστοι κοντά σε σκουπιδοτενεκέδες, έξω από ένα νεκροταφείο και το εντόπισε ένας διερχόμενος.

Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία και το βρέφος μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, για νεκροψία νεκροτομή.

Αυτό που ερευνούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, είναι αν εγκατέλειψε εκεί το νεογέννητο ο άγνωστος ή η άγνωστη ζωντανό ή νεκρό.

