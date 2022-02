Αχαΐα

Πάτρα: Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο 3 παιδιών στην ίδια οικογένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των θανάτων τριών κοριτσιών στην ίδια οικογένεια σε χρονικό διάστημα τριών ετών στην Πάτρα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των θανάτων τριών κοριτσιών στην ίδια οικογένεια σε χρονικό διάστημα τριών ετών στην Πάτρα καθώς ο εισαγγελέας παρήγγειλε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα

Σημειώνεται πως απροσδιόριστη παραμένει ακόμη η αιτία θανάτου της 9χρονης Τζωρτζίνας στο νοσοκομείο Παίδων πριν από περίπου δέκα ημέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Αθηνών, Σωτήρη Μπουζιάνη, που διενήργησε τη νεκροψία – νεκροτομή της 9χρονης, δεν κατάφερε να προσδιορίσει τον λόγο της καρδιακής ανακοπής της μικρής. Μάλιστα, με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, δεν αποκλείεται να εξεταστούν και τα όργανα της μικρής σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η οικογένεια αποχαιρέτησε την περασμένη Πέμπτη, το μεγαλύτερο κοριτσάκι, την 9χρονη Τζωρτζίνα με ροζ μπαλόνια και μονόκερους, που ήταν το αγαπημένο της ζώο σε κλίμα ανείπωτης θλίψης. Απερίγραπτος ο πόνος για την οικογένειά της που είδαν αρχικά το μεσαίο τους παιδί, την 3,5 ετών Μαλένα να φεύγει το 2019 από ηπατική. Το 2020, η μοίρα χτύπησε για δεύτερη οικογένεια, με την μόλις 6 μηνών Ιριδα να χάνει τη ζωή της από μια σπάνια νόσο φλεβοκόμβου.

Πηγή: pelop.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “Όχι” σε χαλάρωση των μέτρων από την Επιτροπή

Δολοφονία Άλκη: ο “Αθηναίος” ζητά… ελαφρυντικά

Ρωσία – Ζιρινόφσκι: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση