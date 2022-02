Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Νεκρό βρέφος: “δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που είδα” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1, εμφανώς συγκλονισμένος από το θέαμα που αντίκρισε, ο άνθρωπος που βρήκε το νεκρό έμβρυο.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που είδα» είπε εμφανώς συγκλονισμένος ο υπάλληλος των κοιμητηριών, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, που βρήκε το νεκρό βρέφος, στον χώρο των κάδων απορριμμάτων.

Όπως ανέφερε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το άψυχο σωματάκι «ήταν παγωμένο, ήταν γυμνό, ακουμπισμένο έξω από τον κάδο».

«Το έπιασα με τα γάντια που χρησιμοποιώ στην δουλειά μου, είδα ότι είναι νεκρό και το άφησα αμέσως κάτω, για να ειδοποιήσω τις Αρχές», συμπλήρωσε ο κ. Μπουσμουρέλης, εμφανώς σοκαρισμένος ακόμη από όσα βίωσε.

Από την πλευρά του, ο Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος, Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, αφού είπε πως άμεσα ενημερώθηκε το οικείο αστυνομικό τμήμα για να επιληφθεί της υπόθεσης, ανέφερε ότι «δεν έχουμε κάμερες στον χώρο των Κοιμητηρίων για να βλέπαμε κάποια κίνηση», ώστε να βοηθηθούν οι αστυνομικοί, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούν την μητέρα του βρέφους.

