Χανιά

Χανιά - Τροχαίο: αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά (εικόνες)

Πως συνέβη το ατύχημα, από το οποίο τραυματίστηκε βαριά ο αστυνομικός.

Τροχαίο ατύχημα έγινε περίπου στις 18.45 στην οδό Γογονή, όταν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Αναγνώστου Γογονή και Ν. Πλαστήρα.

Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος είναι αστυνομικός, τραυματίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων για να αρχίσει τη βαρδιά του.

πηγή: Flashnews.gr

