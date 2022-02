Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκια σε σχολείο

Τρία γκαζάκια πυροδότησαν άγνωστοι, το βράδυ της Τετάρτης, σε προαύλιο χώρο σχολείου του δήμου Θέρμης, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη γύρω στις 22:00, ωστόσο δεν προκλήθηκαν φθορές

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης.

