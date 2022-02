Αχαΐα

Πάτρα - Ξεσπούν οι γονείς που έχασαν τρία παιδιά: “Λέγονται ανακρίβειες…”

Κοινή δήλωση της μητέρας και του πατέρα. Σε εξέλιξη η προκαταρκτική έρευνα για τους ανεξήγητους θανάτους των τριών κοριτσιών.

Οι γονείς στην Πάτρα, που έχασαν τα τρία κοριτσάκια τους, μέσα σε τρία χρόνια, λύνουν την σιωπή τους και στέλνουν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Τα σενάρια που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες μέρες, τους οδήγησαν στην απόφαση, με κοινή δήλωση, να περιγράψουν για ακόμα μια φορά τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους και να ζητήσουν σεβασμό στο δράμα που περνάνε.

Τη δήλωση συνέταξε ο δικηγόρος που τους εκπροσωπεί, Δημήτρης Καράμπελας. «Οι γονείς απευθύνουν ευγενική έκκληση να σταματήσει εφεξής η οποιαδήποτε δημοσίευση ή αναπαραγωγή συγκεχυμένων πληροφοριών και ανακριβειών σχετικά με την υπόθεση, οι οποίες ουδέν εισφέρουν σε ένα τόσο ευαίσθητο και τραγικό θέμα» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των γονέων



«Εκ μέρους των γονέων των τριών ανηλίκων τέκνων που ’’έφυγαν’’ τόσο πρόωρα από τη ζωή, Εμμανουήλ Δασκαλάκη και Σωτηρίας Δασκαλάκη-Πισπιρίγκου, δηλώνω τα εξής: «Αρχικά οι γονείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους τόσο στην Πατραϊκή κοινωνία, όσο και την ολόκληρη την Ελλάδα για τα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης που έλαβαν αυτό το διάστημα στο ανείπωτο δράμα που βιώνουν. Προς αποκατάσταση, ωστόσο, ανακριβειών που δημοσιεύονται σε διάφορα μέσα, ιδίως ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και σε κακοπροαίρετα σχόλια, γραμμένα κάτωθι σχετικών δημοσιευμάτων, διευκρινίζουν ότι:

(α) Η αιτία θανάτου της μικρής Μαλένας το έτος 2019 σε ηλικία 3,5 ετών ήταν αρχικώς η αιφνίδια ανακοπή απροσδιόριστων αιτιών, ενώ ακολούθως ο θάνατος αποδόθηκε σε ηπατική ανεπάρκεια και πνευμονικό οίδημα. Για τη διερεύνηση του θανάτου της Μαλένας, οι γονείς έχουν υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση ερευνάται ποινικά.

(β) Η αιτία θανάτου της μικρής Ίριδας το έτος 2021 σε ηλικία 6 μηνών, σύμφωνα με τις αρχικές ιατρικές πιστοποιήσεις ήταν ομοίως η αιφνίδια ανακοπή απροσδιόριστων αιτιών, ακολούθως όμως και μετά από τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις προέκυψε ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από εκ γενετής -σπανιότατα- παθολογικά αίτια (αγενεσία φλεβόκομβου). Σύμφωνα, επίσης, με τα όσα τους ανέφεραν οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος, με το σπάνιο αυτό παθολογικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε δεν θα μπορούσε να ζήσει περισσότερο από 15 έτη.

(γ) Η αιτία του πρόσφατου θανάτου της μικρής Τζωρτζίνας σε ηλικία 9 ετών είναι προς το παρόν (ομοίως) η αιφνίδια ανακοπή απροσδιόριστων αιτιών, καθόσον εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων. Αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία ενδεχομένως θα ’’ρίξουν φως’’ στα αίτια θανάτου της.

Οι γονείς με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορήθηκαν σήμερα δι’ εμού ότι ήδη από εχθές (9-2-2022) η κ.κ. Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών παρήγγειλε προς την Υπ/δνση Ασφαλείας Πατρών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της.

Τελειώνοντας, οι γονείς απευθύνουν ευγενική έκκληση να σταματήσει εφεξής η οποιαδήποτε δημοσίευση ή αναπαραγωγή συγκεχυμένων πληροφοριών και ανακριβειών σχετικά με την υπόθεση, οι οποίες ουδέν εισφέρουν σε ένα τόσο ευαίσθητο και τραγικό θέμα, όπως και η -εν μέσω του βαρέως πένθους τους- συνεχής ενόχληση τόσο των ιδίων, όσο και λοιπών μελών των οικογενειών τους σχετικά με απόσπαση πληροφοριών για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ευχαριστούν εκ των προτέρων για την κατανόηση.»

