Αργολίδα

Τροχαίο - Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός οδηγού (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου στην Αργολίδα.

Συγκεκριμένα συγκρούστηκαν δυο Ι.Χ αυτοκίνητα σε διασταύρωση στον δρόμο για Νέα Τίρυνθα.

Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου το, οποίο και παρελαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αργολίδα και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Στο σημείο του τροχαίο εσπευσε και η πυροσβεστική με δυο οχήματα και άνδρες καθώς χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του τραυματία.

Έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου. Να τονίσουμε ότι στην συγκεκριμένη διασταύρωση στην είσοδο της Νέας Τίρυνθας έχουν γίνει και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία ατυχήματα

πηγή: argolikeseidhseis.gr

