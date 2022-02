Λέσβος

Λέσβος: νεκρό δελφίνι σε παραλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το άτυχο θηλαστικό χαροπάλευε για ώρες μέχρι που δυστυχώς κατέληξε. Συγκλονίζει το βίντεο που μοιράστηκε κάτοικος της περιοχής.

Αβοήθητο για πολλές ώρες πάλευε ένα δελφίνι που είχε βρεθεί στην παραλία του Πολιχνιτου στη Λέσβο.

Οι κάτοικοι της περιοχής, κάλεσαν το Λιμενικό για να βοηθήσει το δελφίνι που τα ρευματα το έφεραν στην αμμουδιά και πάλευε για να σωθεί, αλλά τελικά έχασε τη μάχη.

Ένα βίντεο με την προσπαθεια του δελφινιού που σποαρτάραγε στα ρηχά ανάρτησε κάτοικος της Νυφίδας με τις εικόνες να συγκλονίζουν.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες μόλις μετά από την προσπάθεια διάσωσης του ζιφιού με το όνομα "Σωτήρης" που είχε εντοπιστεί στον Άλιμο και τελικά κατέληξε ανοιχτά της Σαλαμίνας.

Πηγή: lesvospost.com

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Νεκρό βρέφος: “δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που είδα” (βίντεο)

“The 2Νight Show”- Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η αγάπη για την φωτογραφία και οι διάσημοι γονείς του

Κορονοϊός: Ο Πρίγκιπας Κάρολος θετικός για δεύτερη φορά