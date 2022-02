Αχαΐα

Πάτρα - Θάνατος τριών αδερφών: Στο Ανθρωποκτονιών ο φάκελος της υπόθεσης

Εισαγγελική έρευνα έχει ξεκινήσει και η υπόθεση έχει μπει στο μικροσκόπιο από τις αρχές για τους θανάτους των τριών κοριτσιών σε μόλις τρία χρόνια.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει με τον θάνατο τριών αδερφών που έφυγαν από τη ζωή μέσα σε τρία χρόνια στην Πάτρα.

Σε υπηρεσία της Ασφάλειας Αττικής μεταφέρθηκε ο φάκελος της υπόθεσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της τριπλής τραγωδίας και ότι κινούνται διαδικασίες εξονυχιστικού ελέγχου της υπόθεσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, να διαβιβαστεί το αίτημα για προκαταρκτική εξέταση στο τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, προκειμένου να προχωρήσει τα έρευνες.

Σκοπός είναι οι έρευνες να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια εξέτασης των παραμέτρων που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον αιφνίδιο θάνατο των τριών παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εξεταστούν από τη Εισαγγελία Πρωτοδικών, ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροδικαστές, εξειδικευμένοι επιστήμονες αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον καθώς είναι μία πρωτοφανής υπόθεση στα χρονικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το τελευταίο παιδί της οικογένειας, που ακόμη και ο ιατροδικαστής δεν κατάφερε να προσδιορίσει τα αίτια θανάτου.





