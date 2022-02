Αχαΐα

Πάτρα: αποφυλακίζεται ο προπονητής που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

Τι δήλωσε η μητέρα της καταγγέλουσας μετά την εξέλιξη αυτή.

Αποφυλακίζεται ο προπονητής που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι όροι της αποφυλάκισης του 47χρονου περιλαμβάνουν την καταβολή χρηματικής εγγύησης και την εμφάνιση στο οικείο αστυνομικό τμήμα κάθε 15 ημέρες ενώ κλήθηκε να πληρώσει εγγύηση 2000 ευρώ.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του, Αλέξη Κούγια:

«Πριν από λίγη ώρα ο τακτικός Ανακριτής Πατρών κος Ρήγας, που εχειρίζετο την ανάκριση της υποθέσεως, κατόπιν καταγγελίας μιας ανήλικης και της μητέρας της που ισχυρίζετο ότι έκανε ασελγείς πράξεις εις βάρος της αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτηση αντικαταστάσεως της προσωρινής κρατήσεως του κατηγορουμένου και να διατάξει την αποφυλάκισή του με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής εγγυήσεως 2.000 ευρώ και της παρουσίας του μια φορά το μήνα στο Α.Τ. κατοικίας του.

Όπως είναι γνωστό, συνήγορος υπερασπίσεως του κου κατηγορουμένου, μετά την προσωρινή του κράτηση, ανέλαβε ο επικεφαλής του γραφείου μας κος Αλέξιος Κούγιας μαζί με τον εκλεκτό δικηγόρο του ΔΣ Πατρών κο Χρήστο Τσόλκα.

Ο κατηγορούμενος θα αποφυλακιστεί αύριο το πρωί από τις δικαστικές φυλακές Τρίπολης, όπου και κρατείται.

Ο εντολέας μας αναμένει τουλάχιστον μία συγγνώμη από παρουσιαστές εκπομπών που τον διέσυραν και τον προκαταδίκασαν, διορίζοντας ακόμη και δικηγόρους εις βάρος του».

Ξεσπά η μητέρα της καταγγέλουσας

«Με νοιάζει το παιδί μου και τι ζημιά έχει προκαλέσει όλο αυτό που ζούμε στην οικογένεια μας... Από εκεί και πέρα περιμένουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου», αναφέρει η μητέρα της ανήλικης.

Τόσο η 14χρονη όσο και η οικογένειά της είχαν δεχτεί επιθέσεις μετά την καταγγελία ιδίως στα sοcial media από πρόσωπα που κατέβαλαν προσπάθεια να διασύρουν την ανήλικη κάνοντας ακόμη και χρήση φωτογραφιών από το προφίλ της η εμφανίζοντας ως φωτογραφίες προφίλ της φωτογραφίες άλλου ανήλικου κοριτσιού.

