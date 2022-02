Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Σοκάρει η περιγραφή του γιου του κοσμηματοπώλη που έπεσε θύμα ληστείας το μεσημέρι της Πέμπτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο γιος του 80χρονου μιλώντας στους δημοσιογράφους σημείωσε ότι οι αδίστακτοι ληστές στόχευαν στο χρηματοκιβώτιο. Μάλιστα, δεν δίστασαν να χτυπήσουν τον ηλικιωμένο πατέρα του.

«Δύο άτομα μάλλον Έλληνες, μέρα μεσημέρι επιτέθηκαν στο μαγαζί μας», λέει σοκαρισμένος ο γιος του θύματος.

Πρώτος στόχος, να πάρουν τα κλειδιά από τον πατέρα του προκειμένου να μπορέσουν ν’ ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο.

Υπήρξε αντιμαχία μεταξύ των δραστών και του 80χρονου. «Δεν μπόρεσαν να βρούνε χρήματα κι έτσι προκάλεσαν υλικές φθορές στον χώρο», λέει ο γιος του 80χρονου. «Ένας από τους δύο χτύπησε με τα χέρια τον πατέρα μου. Ο ένας είχε όπλο όμως ευτυχώς δεν το χρησιμοποιούσε», τονίζει.

