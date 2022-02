Θεσσαλονίκη

Νεκρό βρέφος - Θεσσαλονίκη: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Φως" στο μυστήριο αναμένεται να ρίξει η ιστολογική εξέταση. Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία.

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρό νεογνό χθες το πρωί, στα Κοιμητήρια της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Λήδα Κοβάτση η οποία διενήργησε τη νεκροψία - νεκροτομή, πρόκειται για κύημα περίπου 6 μηνών για το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν γεννήθηκε νεκρό ή ζωντανό.

«Ελπίζουμε γι΄αυτό να μας διαφωτίσει η ιστολογική εξέταση» ανέφερε η ιατροδικαστής σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει η υπόνοια ότι βρισκόταν εντός φορμόλης, κάτι που αναμένεται να διευκρινιστεί από την τοξικολογική εξέταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Λύτρας: Το θανατηφόρο χτύπημα δεν έγινε με το δρεπάνι

Μελίνα Τραυλού: Ποια είναι η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

“Άγριες Μέλισσες”: συγκρούσεις και αποκαλύψεις την Πέμπτη (εικόνες)