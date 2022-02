Αχαΐα

Άγιος Χαράλαμπος - λειψανοθήκη: χειροπέδες στους ληστές (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι Αρχές στα σπίτια των δραστών, που "χτυπούσαν" εκκλησίες, αρπάζοντας κειμήλια της Ορθοδοξίας.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα συνελήφθησαν ως οι δράστες των κλοπών σε Ιερούς Ναούς στην Πάτρα και στην Αμαλιάδα, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν την λειψανοθήκη του Αγίου Χαράλαμπου και να την επιστρέφουν στον ομώνυμο Ιερό Ναό την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, δύο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία, παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Ήλιδας, εξιχνίασαν, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα τις παρακάτω υποθέσεις κλοπών σε Ιερούς Ναούς:

1. Εξιχνιάσθηκε κλοπή, που διαπράχθηκε στις 6-2-2022, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαράλαμπου Πατρών, όπου οι δράστες είχαν αφαιρέσει μεταξύ άλλων επίχρυση λειψανοθήκη με τμήμα λειψάνου του Αγίου Χαράλαμπου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν, στις οικίες των δραστών την λειψανοθήκη του Αγίου Χαράλαμπου καθώς και δύο χρυσές αλυσίδες, και τα απέδωσαν στον εφημέριο του ομώνυμου Ιερού Ναού.

2. Εξιχνιάστηκε κλοπή, που διαπράχθηκε, στις 8-2-2022, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φραγκαβίλλας Αμαλιάδας, όπου οι δράστες αφαίρεσαν από εικόνα της Παναγίας, ένα σετ κοσμημάτων που αφιερωθεί ως τάμα από πιστούς.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των δραστών οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν πλήθος εκκλησιαστικών αντικειμένων, εικόνες, λειψανοθήκη και άλλα αντικείμενα, για τα οποία διενεργούνται έρευνες ως προς την προέλευση τους.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των δραστών και κατάσχεσαν δύο αεροβόλα όπλα, καθώς και ένα αυτοκίνητο, που χρησιμοποίησαν οι δράστες ως μέσο διάπραξης των κλοπών".

