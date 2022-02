Κορινθία

Κόρινθος: Γέμισε νεκρά ψάρια το λιμάνι (βίντεο)

Το ασυνήθιστο θέαμα, συνοδεύεται από έντονη δυσοσμία. Ποια είναι η πιθανότερη εξήγηση.

Εικόνες σοκ στην Κόρινθο όπου το λιμάνι της πόλης κατακλύστηκε από νεκρά ψάρια.

Παράλληλα, μία έντονη δυσοσμία έχει εξαπλωθεί στην περιοχή.

Μεγάλος αριθμός από νεκρά ψάρια στο αλιευτικό καταφύγιο στο λιμάνι της Κορίνθου. Επιπλέον, σε όλη την περιοχή στο λιμάνι, υπάρχει μία δυσάρεστη οσμή.

Τα ψάρια αυτά πιθανότατα προέρχονται από τα κομμένα δίχτυα κάποιου Κορίνθιου ψαρά…

