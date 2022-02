Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΤΕΙ: Πρώην πρόεδρος πλήρωνε υπαλλήλους ενώ δεν... πατοούσαν

Ποινές κάθειρξης επέβαλε δικαστήριο για αυθαιρεσίες 328.000 ευρώ στο εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Πρώην πρόεδρος του «Αλεξάνδρειου» ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) τιμωρήθηκε με εξαετή κάθειρξη, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο ως άμεσο συνεργό σε υπηρεσιακή απιστία, πράξη που αφορούσε το διάστημα 2013-'17 και συνδεόταν με καταγγελίες επί των ημερών της διοίκησής του για αδικαιολόγητες και μακροχρόνιες απουσίες δύο υπαλλήλων του Ιδρύματος, της συζύγου και της αδελφής του, που εισέπρατταν όμως κανονικά τις αποδοχές τους.

Οι δύο τελευταίες καταδικάστηκαν από το ίδιο Δικαστήριο σε πενταετή κάθειρξη (η κάθε μία), για ηθική αυτουργία στην υπηρεσιακή απιστία, ενώ πρώην γενικός γραμματέας του Ιδρύματος τιμωρήθηκε με κάθειρξη έξι ετών και τεσσάρων μηνών ως φυσικός αυτουργός στην πράξη της απιστίας. Σε όλους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά και μετά την καταδίκη τους αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αποφασίστηκε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημιά για το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προσδιορίστηκε σε 328.000 ευρώ, ποσό που αφορούσε σωρευτικά τις αποδοχές που εισέπραξαν οι δύο γυναίκες το υπό διερεύνηση διάστημα (151.000 η πρώτη και 177.000 ευρώ η δεύτερη). Το κατηγορητήριο περιγράφει αυθαιρεσίες αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης της παρουσίας τους στην εργασία, καθώς φαίνεται ότι άλλοι χτυπούσαν για λογαριασμό τους τις κάρτες, με τις ίδιες, όπως αποφάνθηκαν στο πόρισμά τους οι επιθεωρητές που διερεύνησαν τις καταγγελίες, να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους.

«Δουλέψαμε παραπάνω, όχι λιγότερο», απολογήθηκαν -μεταξύ άλλων- οι κατηγορούμενες, αρνούμενες την πράξη. Για ψευδείς και εκδικητικές καταγγελίες έκανε λόγο, από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος πρώην πρόεδρος.

Κατά την αποδεικτική διαδικασία και την εξέταση μαρτύρων αναδείχθηκε η συγκρουσιακή σχέση που επικρατούσε μεταξύ του προέδρου και του γραμματέα του ΤΕΙ και με αφορμή αυτό, ο εισαγγελέας της έδρας σχολίασε ότι είναι συνηθισμένες τέτοιου είδους κόντρες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ο ίδιος ζήτησε την απαλλαγή των κατηγορουμένων, πρότασή όμως που δεν έγινε αποδεκτή.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο αθώωσε, λόγω αμφιβολιών, μια υπάλληλο - γραμματέα, που κατηγορήθηκε για παράβαση καθήκοντος.

