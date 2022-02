Βοιωτία

Έκρηξη σε επιχείρηση με έναν σοβαρά τραυματία στη Θήβα (εικόνες)

Ο νεαρός εργάτης πετάχτηκε πολλά μέτρα στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε ένας άνδρας με το ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο της Θήβας, έπειτα από έκρηξη σε επιχείρηση στη Θήβα, στο δρόμο Θηβών-Λιβαδειάς. To περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 12:00.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας αυτός έκανε κάποιες εργασίες με κομπρεσέρ και όταν δημιουργήθηκε μια σπίθα προκλήθηκε έκρηξη σε φρεάτιο μεθανίου που υπήρχε εκεί. Ο άνδρας φέρεται πως πετάχτηκε πολλά μέτρα στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όπου τον παρέλαβε, καθώς και 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 4 πυροσβέστες και έναν αξιωματικό.

Σύμφωνα με αυτόπτη ο άνδρας που τραυματίστηκε φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας, περίπου 25-30 ετών.

